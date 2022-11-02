ADY Express выдвинул предложения по грузоперевозкам странам Центральной Азии

ООО ADY Ekspress при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выдвинуло предложения по экспорту товаров из стран Центральной Азии на мировой рынок и по перевозке импортных грузов

ООО ADY Ekspress при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выдвинуло предложения по экспорту товаров из стран Центральной Азии на мировой рынок и по перевозке импортных грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, предложения были представлены на 18-й транспортно-логистической выставке ”TransLogistica Uzbekistan 2022".

На переговорах представители Узбекистана и других стран региона проявили заинтересованность в использовании международных транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана, и использовании услуг "ADY Express".

Представители Азербайджана продемонстрировали проделанную в нашей стране работу в области транзитных грузоперевозок, реализуемые крупные инфраструктурные проекты, преимущества международных транспортных коридоров, проходящих по территории нашей страны, и провели переговоры о поиске новых партнеров для привлечения дополнительных грузов на эти маршруты.

Международная выставка ”TransLogistica Uzbekistan" является крупнейшей в регионе выставкой транспорта и логистики и проходит в столице Узбекистана Ташкенте.