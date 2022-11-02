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ADY Express выдвинул предложения по грузоперевозкам странам Центральной Азии

ADY Express выдвинул предложения по грузоперевозкам странам Центральной Азии ООО ADY Ekspress при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выдвинуло предложения по экспорту товаров из стран Центральной Азии на мировой рынок и по перевозке импортных грузов
Инфраструктура
2 ноября 2022 г. 14:19
ADY Express выдвинул предложения по грузоперевозкам странам Центральной Азии

ООО ADY Ekspress при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выдвинуло предложения по экспорту товаров из стран Центральной Азии на мировой рынок и по перевозке импортных грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, предложения были представлены на 18-й транспортно-логистической выставке ”TransLogistica Uzbekistan 2022".

На переговорах представители Узбекистана и других стран региона проявили заинтересованность в использовании международных транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана, и использовании услуг "ADY Express".

Представители Азербайджана продемонстрировали проделанную в нашей стране работу в области транзитных грузоперевозок, реализуемые крупные инфраструктурные проекты, преимущества международных транспортных коридоров, проходящих по территории нашей страны, и провели переговоры о поиске новых партнеров для привлечения дополнительных грузов на эти маршруты.

Международная выставка ”TransLogistica Uzbekistan" является крупнейшей в регионе выставкой транспорта и логистики и проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

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Версия на азербайджанском языке “ADY Express” Mərkəzi Asiya ölkələrinə yükdaşıma ilə bağlı təkliflər verib

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