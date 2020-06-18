​ADY Express транспортирует новые виды грузов по БТК

Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО ADY Express, приступила к транспортировке новых видов грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Express, в этот раз компания начала перевозить грузы из Турции в регионы Азербайджана.

ADY Express, вместе со своими партнерами в Турции и Грузии, добилась транспортировки стальных и пластиковых труб, а также бетонных столбов из Турции в Азербайджан. Так, 250 тонн стальных труб было транспортировано в 26 полувагонах из Турции в Гянджу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, 100 тонн пластиковых труб были загружены на 11 платформ и доставлены из Турции в Шамкир, 600 тонн бетонных столбов в 10 полувагонах были доставлены из Турции на Абшерон по БТК.

Срок доставки грузов (транзитное время) составил 3 дня. Грузы были доставлены из Турции на грузинскую станцию Ахалкалаки, где они продолжили свой путь в Азербайджан после замены колес вагонов.