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ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане

ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express примет участие в выставке транспорта и логистики TransLogistica Uzbekistan 2023.
Инфраструктура
19 октября 2023 г. 11:18
ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане

Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express примет участие в выставке транспорта и логистики TransLogistica Uzbekistan 2023.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Выставка пройдет 1-3 ноября в Национальном выставочном центре UzExpoCentre в столице Узбекистана Ташкенте.

Выставка транспорта и логистики TransLogistica Uzbekistan считается одним из важных мероприятий, объединяющих ведущие компании и экспертов в области логистики. В рамках выставки ADY Express представит свои услуги в сфере грузоперевозок и логистики.

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Версия на английском языке ADY Express to participate in TransLogistica Uzbekistan 2023
Версия на азербайджанском языке "ADY Express" Özbəkistanda beynəlxalq logistika sərgisində iştirak edəcək

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