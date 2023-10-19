ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане

Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express примет участие в выставке транспорта и логистики TransLogistica Uzbekistan 2023.

Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express примет участие в выставке транспорта и логистики TransLogistica Uzbekistan 2023.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Выставка пройдет 1-3 ноября в Национальном выставочном центре UzExpoCentre в столице Узбекистана Ташкенте.

Выставка транспорта и логистики TransLogistica Uzbekistan считается одним из важных мероприятий, объединяющих ведущие компании и экспертов в области логистики. В рамках выставки ADY Express представит свои услуги в сфере грузоперевозок и логистики.