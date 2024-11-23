ADY Express подписало документы по Среднему коридору

12:05 ООО ADY Express, дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), подписало соглашения по Среднему коридору на выставке Logitrans Türkiye 2024 в турецком Стамбуле.

ООО ADY Express, дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), подписало документы по Среднему коридору на полях выставки Logitrans Türkiye 2024 в турецком Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, одним из них стал меморандум о стратегическом партнерстве с компанией Neptune Logistics, расположенной в Шэньчжэне (Китай).

Документ предусматривает дальнейшее развитие партнерских отношений между компаниями, расширение услуг грузоперевозок блок-поездами между Китаем и Европой.

ADY Express также подписал с компанией Pasifik Eurasia протокол о развитии грузоперевозок в обоих направлениях по Среднему коридору посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, согласно которому блок-поезда будут отправляться из Стамбула в Азербайджан, Среднюю Азию и Китай каждую пятницу, а со станции Алят в Турцию - каждую среду.

"Блок-поезда будут курсировать регулярно, что существенно повысит эффективность грузоперевозок на маршруте", - подчеркнули в ADY Express.