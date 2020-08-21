ADY Express начал транспортировку новых видов экспортных грузов

Компания ADY Express перевезла в Казахстан полипропилен произведенный компанией ООО "SOCAR POLYMER"

Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО "ADY Express", начало транспортировку новых видов экспортных грузов.

Об этом сообщили Report в ООО ADY Express.

По информации, при реализации очередного проекта, направленного на увеличение экспортного потенциала Азербайджана, был применен ряд нововведений. Нововведения касаются как типа груза, так и выбранного маршрута.

На этот раз, компания ADY Express перевезла в Казахстан полипропилен, произведенный компанией ООО "SOCAR POLYMER". В отличие от предыдущих перевозок, маршрут проходил не по Каспийскому морю, а через территорию России. Крытые вагоны, предоставленные ADY Express, были загружены на станции Сумгайыт и доставлены по железной дороге в Алматы и Кокшетау, Казахстан. Основными преимуществами нового маршрута были скорость и использование одного вида транспорта.

Отметим, что первая партия грузов, перевезенная в тестовом режиме, уже доставлена в пункт назначения. Успешно реализованная доставка создала уверенность в продолжительности проекта.