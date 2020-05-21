ADY Express начал перевозить производимый казахстанским заводом алюминий

Дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" – ООО ADY Express – одним из основных направлений деятельности которого является привлечение новых видов грузов к транзитным маршрутам, проходящим через Азербайджан, используя огромные возможности, созданные на железных дорогах страны, привлекло к перевозке еще один новый вид груза, а также осуществило его транспортировку через Азербайджана в транзитном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Express.

На этот раз ADY Express вместе со своими партнерами из Казахстана и Грузии начали перевозить алюминий, принадлежащий "Казахстанскому электролизному заводу", из казахстанского города Павлодар в грузинский порт Поти.

Согласно проекту, оператором которого также является компания ADY Express, алюминий загрузили в крытые вагоны на станции Павлодар-Южный в Казахстане, откуда он был отправлен в порт Курык. После того, как вагоны были доставлены на пароме из порта Курык в порт Алят, они были отправлены в грузинский порт Поти. Грузовые вагоны преодолели дорогу общей протяженностью 4 186 км и были доставлены адресату. Время транзита грузовых вагонов (время в пути) составило 10-14 дней, в зависимости от погодных условий.

Следует отметить, что 21 488 тонн алюминия уже доставлено из Казахстана в порт Поти 326 вагонами. В ближайшее время планируется перевезти еще 13 585 тонн этого груза 209 вагонами. Этот проект рассчитан на долгое время.

Таким образом, обширная транспортная инфраструктура в Азербайджане, и созданная в результате этого логистические возможности позволяют крупным грузовладельцам осуществлять перевозку своей продукции через территорию Азербайджана. Транспортно-логистические возможности и потенциал страны, удобство грузоперевозок по территории Азербайджана приводят к росту объема транзитных грузов.