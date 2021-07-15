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ADY Container запустил грузоперевозки из Турции в Европу

ADY Container запустил грузоперевозки из Турции в Европу ООО ADY Container запустила совместный проект с турецкой транспортно-логистической компанией Pacific Eurasia Logistics по перевозке грузов из Турции в Европу.
Инфраструктура
15 июля 2021 г. 11:13
ADY Container запустил грузоперевозки из Турции в Европу

ООО ADY Container запустила совместный проект с турецкой транспортно-логистической компанией Pacific Eurasia Logistics по перевозке грузов из Турции в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Совместный проект предполагает доставку турецкой продукции в Европу и в обратном направлении. На следующих этапах проекта планируется перевозка грузов между Азербайджаном и странами Европы через территорию Турции.

В рамках начальной фазы проекта, контейнеры с изоляционными материалами турецкого производства были отправлены компанией Pacific Eurasia Logistics из Стамбула в столицу Венгрии - Будапешт. Эти контейнеры будут загружены в Венгрии и отправлены обратно в Турцию.

Наряду с усилением транзитных возможностей и трансконтинентальных транспортных связей Азербайджана, ADY Container стремится предоставлять различные логистические услуги в регионе, участвуя в маршрутах, которые не проходят через территорию Азербайджана. Этот шаг послужит укреплению логистического сегмента транспортно-логистической компании.

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Версия на английском языке ADY Container starts transporting cargo from Turkey to Europe
Версия на азербайджанском языке “ADY Konteyner” Türkiyədən Avropaya yüklərin nəql edilməsinə başlayıb

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