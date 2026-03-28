ADSEA: В большинстве рек Азербайджана зафиксирован подъем уровня воды после ливней

В результате интенсивных осадков, наблюдавшихся на территории Азербайджана с 27 марта до утра 28 марта, в большинстве рек страны отмечен подъем уровня воды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

По итогам мониторинга, наибольший рост уровня воды зафиксирован в реках Губа-Гусарского и Горно-Ширванского регионов Большого Кавказа, а также в регионе Восточного Зангезура. В ряде водотоков отмечались кратковременные селевые потоки.

Так, в реках, стекающих с Большого Кавказа, уровень воды повысился на 2–61 см, а в реке Вельвелечай - на 196 см. В настоящее время в Губа-Гусарском и Горно-Ширванском регионах на отдельных реках продолжают наблюдаться селевые явления.

В реках Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов подъем уровня воды составил 2–78 см. В реке Баситчай, протекающей по территории Зангиланского района, также зафиксированы селевые потоки.

Одновременно на некоторых реках Малого Кавказа, Нахчыванской Автономной Республики и Лянкяран-Астаринского региона уровень воды повысился на 4–19 см.

По данным ведомства, ситуация остается под контролем, мониторинг продолжается.