    ADSEA: Снижение водности Куры и Араза требует новых решений в управлении водными ресурсами

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 11:31
    ADSEA: Снижение водности Куры и Араза требует новых решений в управлении водными ресурсами

    В Азербайджане снижение водности рек Кура и Араз, нестабильный режим осадков и засоление почв создают в стране необходимость поиска альтернативных решений в сфере управления водными ресурсами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Ильгар Гюльмамедов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водным ресурсам Baku Water Week.

    По его словам, современные экологические проблемы диктуют необходимость развития систем повторного использования воды, очистки сточных вод и сбора дождевой:

    "Проведение научных исследований в данном направлении, реализация пилотных проектов и выявление альтернативного водного потенциала важны с точки зрения формирования устойчивого водного хозяйства для будущих поколений".

    Гюльмамедов добавил, что в последние годы Азербайджан предпринял важные шаги в области управления водными ресурсами: "Соответствующим указом Президента создана Комиссия по эффективному использованию водных ресурсов, принята Национальная водная стратегия, началась реализация новых инфраструктурных проектов. В то же время ускорены процессы цифровизации и внедрения "умных" технологий".

    По его словам, все эти меры направлены на укрепление водной безопасности страны, повышение эффективности водопользования и обеспечение адаптации к негативным последствиям изменения климата.

    Зампред ADSEA также подчеркнул важную роль частного сектора в данном процессе:

    "Активное участие бизнеса имеет особое значение с точки зрения оптимизации затрат и повышения рентабельности. Проведенный в данном направлении Каспийский водный инновационный форум - яркий пример современного подхода".

    İlqar Gülməmmədov: "Kür və Araz çaylarında sululuğun azalması yeni həllərə ehtiyac yaradır"
    ADSEA: Declining water levels in Kur, Araz rivers require new solutions in water management

