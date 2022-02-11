Административное здание Азербайджанского инвестхолдинга будет отремонтировано

Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) объявил прием котировочных заявок по капитальному ремонту административного здания.
Как сообщает Report, желающие принять участие в опросе могут представить предложения до 17:00 25 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджана, 6.
АИХ был создан указом президента Ильхама Алиева от 7 августа 2020 года. Холдинг является юридическим лицом публичного права, осуществляющим свою деятельность в области управления государственными компаниями и предприятиями, акционерными обществами с государственной долей участия на основе единых принципов, совершенствования их деятельности, повышения прозрачности и экономической эффективности реализуемых ими инвестиционных программ, обеспечения их конкурентоспособности, улучшения финансовой устойчивости.