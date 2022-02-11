Административное здание Азербайджанского инвестхолдинга будет отремонтировано

Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) объявил прием котировочных заявок по капитальному ремонту административного здания.

Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) объявил прием котировочных заявок по капитальному ремонту административного здания.

Как сообщает Report, желающие принять участие в опросе могут представить предложения до 17:00 25 февраля по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджана, 6.

АИХ был создан указом президента Ильхама Алиева от 7 августа 2020 года. Холдинг является юридическим лицом публичного права, осуществляющим свою деятельность в области управления государственными компаниями и предприятиями, акционерными обществами с государственной долей участия на основе единых принципов, совершенствования их деятельности, повышения прозрачности и экономической эффективности реализуемых ими инвестиционных программ, обеспечения их конкурентоспособности, улучшения финансовой устойчивости.