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Адиран Гриффитс: В Джебраиле и Шуше будут построены дороги для электрических автобусов и велосипедов

Адиран Гриффитс: В Джебраиле и Шуше будут построены дороги для электрических автобусов и велосипедов В городах Джебраил и Шуша будут построены отдельные дороги для электрических автобусов и велосипедов.
Инфраструктура
1 октября 2023 г. 12:45
Адиран Гриффитс: В Джебраиле и Шуше будут построены дороги для электрических автобусов и велосипедов

В городах Джебраил и Шуша будут построены отдельные дороги для электрических автобусов и велосипедов.

Как передает Report, об этом заявил дизайнер городской среды Адиран Гриффитс на 2-м Национальном Градостроительном форуме на тему "Важность городской мобильности в управлении устойчивым городским развитием", который прошел в Баку в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023".

"Я участвую в строительстве дорожной инфраструктуры в Джебраиле и Шуше. В обоих городах созданы условия для движения электрических автобусов и велосипедов. При создании велосипедной дорожки важно обеспечить парковку, безопасность. Одним из основных моментов, на которые мы обращаем внимание, является то, что велосипедные дорожки проходят по зеленым, живописным местам. Зеленая, устойчивая транспортная инфраструктура должна быть безопасной и чистой для людей", - сказал А.Гриффитс.

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Версия на азербайджанском языке Adiran Griffits: "Cəbrayıl və Şuşada elektrik avtobuslar, velosipedlər üçün yollar olacaq"

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