Адиль Караисмаилоглу: БТК начал новую эру в железнодорожных грузоперевозках

Посредством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) обеспечено бесперебойное железнодорожное сообщение из Азии в Европу.

Посредством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) обеспечено бесперебойное железнодорожное сообщение из Азии в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, железнодорожная линия стала стратегической точкой соединения Среднего коридора из Пекина в Лондон и "Железного Шелкового пути" из Казахстана в Турцию: "БТК начал новую эру в железнодорожных грузоперевозках".

Железнодорожная линия БТК сократила время грузовых перевозок между Китаем и Турцией с одного месяца до 12 дней, вместе с интеграцией проекта Мармарай в эту линию, время перевозок между Восточной Азией и Западной Европой было сокращено до 18 дней.

На сегодняшний день по линии Баку-Тбилиси-Карс перевезено 1 млн 290 тыс. тонн грузов", - сказал министр.

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.