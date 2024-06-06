AD Ports: Азербайджан проделал серьезную работу по развитию транспортной инфраструктуры

Азербайджан проделал очень серьезную работу по развитию транспортной инфраструктуры.

Азербайджан проделал очень серьезную работу по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий директор AD Ports Group Фридрих Портнер, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что три года назад AD Ports разработала стратегию для Среднего коридора и стран СНГ: "Мы рассматривали возможности расширения Среднего коридора в партнерстве с местными компаниями, владеющими различными активами. Однако с развитием технологий и увеличением размеров судов, перевозящих грузы из Китая в Европу, поддержание конкурентоспособности становится все сложнее. В настоящее время порт в Абу-Даби активно работает над несколькими проектами, такими как "Восток-Запад" и "Север-Юг". Однако вызовы, с которыми мы сталкиваемся, подчеркивают важность сотрудничества с партнерами, знакомыми с регионом".