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ACWA Power завершает подготовку к строительству завода по опреснению морской воды в Азербайджане

ACWA Power завершает подготовку к строительству завода по опреснению морской воды в Азербайджане Саудовская компания ACWA Power находится на финальной стадии подготовки документации проекта строительства завода по опреснению морской воды для производства питьевой в Азербайджане.
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 17:14
ACWA Power завершает подготовку к строительству завода по опреснению морской воды в Азербайджане

Саудовская компания ACWA Power находится на финальной стадии подготовки документации проекта строительства завода по опреснению морской воды для производства питьевой в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Для ACWA Power крайне важно присутствовать в Азербайджане в качестве комплексного партнера. Мы рассматриваем не только энергетические проекты, но и стремимся учитывать все потребности страны, включая вопросы водоснабжения. Одним из ключевых проектов, над которым мы работаем, является установка по опреснению морской воды. В январе этого года мы были объявлены предпочтительным участником проекта и сейчас находимся на завершающей стадии согласования всей документации с правительством для перехода к этапу реализации и строительству", - сообщила она.

Отметим, что проект предусматривает строительство завода по опреснению морской воды мощностью 300 тыс. кубометров в сутки на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Реализация проекта планируется консорциумом, в который входят ACWA Power и турецкая компания IC İçtaş İnşaat.

Согласно условиям соглашения, срок реализации проекта составит 27,5 лет, по истечении которых управление объектом будет передано Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Строительные работы планируется завершить в течение 2,5 лет.

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Версия на азербайджанском языке “ACWA Power” Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması zavodunun tikintisinə hazırlıq işlərini tamamlayır
Версия на английском языке ACWA Power finalizing preparations for desalination plant construction in Azerbaijan

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