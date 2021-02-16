Абзал Сапарбекулы: Контейнерные перевозки в Казахстан с БТК резко возросли

Необходимо скоординировать усилия железнодорожных ведомств, компаний МДП (TIR) и организаций двух стран для повышения функциональности БТК

Транспортный сектор играет важную роль в увеличении товарооборота между Турцией и Казахстаном. В частности, с открытием железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс контейнерные перевозки через Каспийское море в Казахстан резко возросли.

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu заявил посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы.

По его словам, необходимо скоординировать усилия железнодорожных ведомств, компаний МДП (TIR) и организаций двух стран для повышения функциональности БТК: "Потому что в Казахстане есть товары, которые могут экспортироваться во все точки мира через Турцию. Следует работать над тем, чтобы перевозки были ускоренные и выгодные".

"Из-за пандемии коронавируса объем внешней торговли между Турцией и Казахстаном снизился на 8% в годовом сравнении. Тем не менее, Турция во внешней торговле Казахстана поднялась на 1 позицию – до 6-ой ступени", - отметил посол.

Ожидается, что объем торговли между двумя странами составит 3 млрд долларов по итогам прошлого года, но потенциально может быть выше, подчеркивает Сапарбекулы: "Задача, намеченная президентами в отношении объема торговли между Турцией и Казахстаном в среднесрочной перспективе, составляет 5 млрд долларов, а в долгосрочной перспективе - до 10 млрд долларов США".