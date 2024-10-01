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АБР выделяет Азербайджану $47 млн на цифровизацию железных дорог

АБР выделяет Азербайджану $47 млн на цифровизацию железных дорог Азиатский банк развития (АБР) утвердил предоставление Азербайджану кредита на сумму 47 млн долларов США на реализацию проекта цифровой трансформации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 08:42
АБР выделяет Азербайджану $47 млн на цифровизацию железных дорог

Азиатский банк развития (АБР) утвердил предоставление Азербайджану кредита на сумму 47 млн долларов США на реализацию проекта цифровой трансформации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщает Report, согласно информации банка, кредитные средства помогут Азербайджану цифровизировать железнодорожную систему, повысить безопасность, надежность и эффективность железнодорожных сетей страны.

Проект также направлен на поддержку цифровизации ключевых процессов АЖД, включая управление железнодорожными перевозками, активами, планирование и управление инвестициями, а также цифровизации системы обработки данных клиентов и корпоративных функций.

"Модернизированная и цифровая железнодорожная система будет поддерживать ключевую роль Азербайджана в соединении экономик Восточной и Центральной Азии с Кавказом и Европой. Мы рады поддержать эту инициативу, которая поможет Азербайджану максимально раскрыть свой мощный потенциал, как торгового и связующего хаба", - сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

В АБР считают, что цифровизация имеет решающее значение для повышения операционной эффективности, повышения конкурентоспособности и полного использования роли Азербайджана в региональных транзитных коридорах. Это также улучшит операционные и финансовые показатели АЖД за счет оптимизированного управления данными, управления активами и общих железнодорожных операций.

Отметим, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране средства на сумму более 5 млрд долларов для реализации проектов в государственном и частном секторах.

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Версия на азербайджанском языке ADB dəmir yollarının rəqəmsallaşdırılması üçün Azərbaycana 47 milyon ABŞ dolları ayırır
Версия на английском языке Azerbaijan's railways set for digital overhaul with ADB's $47M loan

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