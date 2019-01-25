АБР выделит $2 млн. для развития железных дорог в странах Центральной Азии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант региональной технической помощи в размере 2 миллионов долларов США на поддержку развития железных дорог в странах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках данной технической помощи будет проведено исследование рынка железнодорожного транспорта и разработана региональная модель железнодорожного движения.

Партнерство ЦАРЭС включает Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и шесть многосторонних институтов.

"Железные дороги играют важную роль в превращении стран ЦАРЭС из стран, не имеющих выхода к морю, в страны с транзитным доступом к морю. Железнодорожные перевозки должны быть предпочтительным способом торговли в регионе, однако, железным дорогам все еще сложно конкурировать с автомобильным транспортом. Этот грант поддержит исследование и развитие региональной железнодорожной системы, которая будет быстрой, эффективной, доступной для пользователей и простой в использовании во всем регионе", – отметил старший специалист по транспорту АБР Юрген Слуйтер.

Данный проект также поможет выявить и подготовить приоритетные инвестиционные проекты, пригодные для финансирования, и обучить сотрудников железнодорожных агентств тому, как готовить рентабельные инвестиционные проекты.

Отметим, что АБР выполняет роль секретариата ЦАРЭС с 2001 года.