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    АБР выделил $350 млн на модернизацию линии Баладжары — Ялама

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 13:52
    АБР выделил $350 млн на модернизацию линии Баладжары — Ялама

    Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит в размере $350 млн на модернизацию железнодорожной линии Баладжары - Ялама протяженностью 192 км.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, средства предназначены для установки современных систем электрификации, сигнализации и телекоммуникаций на этом двухпутном участке.

    По информации банка, линия Баладжары - Ялама является одним из ключевых звеньев сети Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Проект поддерживает более широкую стратегию Азербайджана по укреплению мультимодальных перевозок, логистики и региональных торговых связей.

    Кроме того, проект позволит укрепить потенциал "Азербайджанских железных дорог" (АЖД), одного из значимых государственных предприятий страны, в области управления проектами.

    "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Азербайджана поможет сделать транспортную сеть страны более конкурентоспособной, энергоэффективной и экологически устойчивой. Проект создаст условия для более безопасной работы железной дороги, снижения транспортных расходов и укрепления региональных связей", - заявила директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал.

    После завершения работ обновленные системы позволят перевести электроснабжение линии с постоянного тока на переменный, обеспечив более эффективную эксплуатацию с использованием современных систем.

    Ожидается, что инвестиции позволят сократить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание, увеличить скорость поездов и снизить выбросы парниковых газов. Проект также создаст в АЖД новые возможности для женщин в технической сфере, а также в области контроля и управления.

    Ранее АБР поддержал АЖД в рамках программы развития железнодорожного сектора. Банк выделил финансирование на модернизацию и восстановление 166-километрового участка линии Сумгайыт - Ялама.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Азиатский банк развития (АБР)
    ADB Biləcəri–Yalama dəmir yolunu modernləşdirməyə 350 milyon dollar kredit ayırıb
    ADB allocates $350M for Balajari–Yalama line modernization in Azerbaijan
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