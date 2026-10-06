АБР выделил $350 млн на модернизацию линии Баладжары — Ялама

Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит в размере $350 млн на модернизацию железнодорожной линии Баладжары - Ялама протяженностью 192 км.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, средства предназначены для установки современных систем электрификации, сигнализации и телекоммуникаций на этом двухпутном участке.

По информации банка, линия Баладжары - Ялама является одним из ключевых звеньев сети Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Проект поддерживает более широкую стратегию Азербайджана по укреплению мультимодальных перевозок, логистики и региональных торговых связей.

Кроме того, проект позволит укрепить потенциал "Азербайджанских железных дорог" (АЖД), одного из значимых государственных предприятий страны, в области управления проектами.

"Модернизация железнодорожной инфраструктуры Азербайджана поможет сделать транспортную сеть страны более конкурентоспособной, энергоэффективной и экологически устойчивой. Проект создаст условия для более безопасной работы железной дороги, снижения транспортных расходов и укрепления региональных связей", - заявила директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал.

После завершения работ обновленные системы позволят перевести электроснабжение линии с постоянного тока на переменный, обеспечив более эффективную эксплуатацию с использованием современных систем.

Ожидается, что инвестиции позволят сократить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание, увеличить скорость поездов и снизить выбросы парниковых газов. Проект также создаст в АЖД новые возможности для женщин в технической сфере, а также в области контроля и управления.

Ранее АБР поддержал АЖД в рамках программы развития железнодорожного сектора. Банк выделил финансирование на модернизацию и восстановление 166-километрового участка линии Сумгайыт - Ялама.