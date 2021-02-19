АБР рекомендует участие частного сектора при эксплуатации дорог в Азербайджане

К 2023 году правительство Азербайджана планирует увеличить расходы на содержание автомобильных дорог почти на 18%

К 2023 году правительство Азербайджана планирует увеличить расходы на содержание автомобильных дорог до 223,7 миллиона долларов США.

Как сообщили Report в Азиатском банке развития (АБР), бюджет на содержание дорожной сети, включая местные и сельские дороги, увеличен с 55 миллионов долларов США в 2006 году (около 9 700 долларов США за км) до почти 190 миллионов долларов США в 2019 году (около 11 500 долларов США за км).

Ответственными за содержание автомобильных дорог являются семь созданных при поддержке Всемирного банка специализированных региональных дорожных подразделений.

Специалисты АБР считают, что введение платных дорог в Азербайджане, вероятно, будут способствовать общей устойчивости скоростных автомагистралей: «В правительстве ожидают, что после успешного внедрения платного проезда на автомагистрали M1 (на участке трассы от Баку до границы с Россией), плата будет постепенно вводиться и на других автомагистралях".

Азиатский банк рекомендует привлечение частного сектора для повышения эффективности использования средств на содержание дорог.

«После распада Советского Союза, большинство дорог в Азербайджане были в плохом состоянии из-за неадекватного финансирования содержания дорог и плохого весового контроля. В результате большая часть дорожной сети нуждалась в реконструкции и восстановлении. Плохие дорожные условия привели к увеличению транспортных расходов, длительному нахождению в пути и угрозе безопасности.

Признавая эти проблемы, правительство Азербайджана заложило развитие дорожной инфраструктуры в Государственной программе по сокращению бедности и экономическому развитию на 2003–2005 годы и Государственной программе социально-экономического развития регионов на 2004–2008 гг. Затем была разработана Программа развития дорожной сетина 2006–2015 гг.», - отмечают экономисты АБР.

Азиатский банк развития в свою очередь в рамках стратегии партнерства с Азербайджаном, учитывая географическое положение Азербайджана, предусмотрел финансовые средства для обновления определенных дорог, как приоритетной области помощи АБР.

«Чтобы помочь правительству решить эти проблемы, АБР в 2007 году одобрил выделение 500 миллионов долларов США в рамках механизма мультитраншевого финансирования (MFF) Программы развития дорожной сети", - отмечают экономисты банка. MFF предусматривал реконструкцию участка Масаллы – Астара, реабилитацию и расширение Гянджинской окружной дороги и строительство четырех мостов (один железнодорожный путепровод и три моста через реки) на автодороге Агстафа-Пойлу-граница Грузии, реабилитацию дорог местного значения в городе Гянджа (в 365 километрах к западу от Баку).