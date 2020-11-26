АБР реализует проект по безопасности дорожного движения в Азербайджане

Проект создаст условия для скоординированного подхода и обмена знаниями по проблемам безопасности дорожного движения

Азиатский банк развития (AБР) будет поддерживать и развивать инициативы по безопасности дорожного движения для стран, присоединившихся к программе Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Бюджет проекта составляет 1,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на AБР, проект будет реализован в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане, Узбекистане и других странах.

Проект создаст условия для скоординированного подхода и обмена знаниями по проблемам безопасности дорожного движения.

Проект технической поддержки предоставит странам-членам CAREC необходимые знания и навыки для достижения целей устойчивого развития ООН. Проект технической поддержки соответствует стратегии AБР на 2030 год, транспортной стратегии для стран-членов CAREC, операционному плану банка по региональному сотрудничеству и интеграции на 2019-2024 годы.

"Дорожные аварии являются одной из основных проблем для стран-членов CAREC. Так, смертность на дорогах в этих странах составляет от 8,7% до 18,1% на каждые сто тысяч. Экономический ущерб от дорожных аварий составляет 1-5% ВВП. Различные страны-члены CAREC приняли Национальную стратегию безопасности дорожного движения, несмотря на ограниченные ресурсы в этом направлении. Страны должны координировать деятельность по безопасности дорожного движения в регионе для достижения адекватного уровня безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Срок реализации проекта предусмотрен с декабря 2020 года по декабрь 2022 года.