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АБР прокомментировал ситуацию в сфере авиаперевозок в Азербайджане

АБР прокомментировал ситуацию в сфере авиаперевозок в Азербайджане В 2020 году внутренний пассажирооборот воздушным транспортом в Азербайджане снизился на 50% по сравнению с 2019 годом
Инфраструктура
8 февраля 2021 г. 13:52
АБР прокомментировал ситуацию в сфере авиаперевозок в Азербайджане

Пассажироперевозки воздушным транспортом в странах, входящих в Центрально-Азиатскую региональную программу экономического сотрудничества (CAREC), в 2020 году сократились на 40 млн человек по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) о влиянии пандемии коронавируса на авиацию и туризм стран, входящих в CAREC. В программе банка CAREC участвуют 11 стран, включая Азербайджан.

Сообщается, что доля этих стран в мировом пассажиропотоке составляет около 1,3% и включает как внутренние, так и зарубежные воздушные маршруты.

Крупнейшим авиационным рынком среди стран CAREC является Пакистан, которому принадлежит треть общего пассажирооборота этих стран. Второе место занимает Казахстан, а на Азербайджан, Грузию и Узбекистан приходится примерно по 9% пассажиропотока стран-участниц. Афганистан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан имеют небольшой авиационный рынок – примерно 3-5% от общего пассажиропотока стран CAREC. Согласно исследованию, общий пассажиропоток в странах CAREC в 2020 году сократился на 54-81%.

"Страны, которые в основном полагаются на международные рейсы и, в частности, на международный туризм, будут испытывать больший спад в своей экономике по сравнению со странами с крупными внутренними рынками, но с небольшой туристической индустрией. Казахстан и Пакистан располагают обширным отечественным авиационным рынком, поэтому по сравнению с другими авиационный сектор этих стран меньше пострадал от пандемии. В 2019 году воздушный трафик в странах, входящих в CAREC, составил 74 млн.", - говорится в информации.

В 2020 году внутренний пассажирооборот воздушным транспортом в Азербайджане снизился на 50% по сравнению с 2019 годом и составил 300 тыс. Пассажирооборот на международных направлениях сократился в 4,9 раза и составил 900 тыс. человек.

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Версия на английском языке ADB announces air passenger traffic situation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşınmada vəziyyəti açıqlayıb

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