АБР поможет в проведении диагностики железнодорожного коридора Алят-Нахчыван

Азиатский банк развттия (АБР) предоставил техническую помощь в размере 225 тысяч долларов США на завершение диагностического исследования для развития железнодорожного коридора между Алятом и Нахчываном.

Азиатский банк развттия (АБР) предоставил техническую помощь в размере 225 тысяч долларов США на завершение диагностического исследования для развития железнодорожного коридора между Алятом и Нахчываном.

Как передает Report со ссылкой на АБР, техпомощь согласована с ключевой областью поддержки увеличения потенциала Азербайджана в качестве логистического и торгового центра, как указано в бизнес-плане операций в стране на 2021–2023 годы.

"Одним из текущих приоритетов развития инфраструктуры Азербайджана является модернизация железнодорожной линии, соединяющей Баку и порт Алят с Нахчываном.

Железнодорожная линия между Алятом и Горадизом (205 км) все еще находится в рабочем состоянии, но была построена в советское время и нуждается в полной реконструкции. По первому участку Алят-Османлы (60 км) проектная документация имеется. Для участка между Османлы и Горадиз (145 км, в настоящее время однопутный) проект или другая документация отсутствуют", - отмечает банк.

В феврале 2021 года правительство в первоочередном порядке приступило к строительству участка Горадиз-Агбенд (100 км) на освобожденных территориях страны, так как он был полностью разрушен во время оккупации.

Как отмечает АБР, для оценки экономического потенциала железнодорожного коридора Алят-Нахчыван и определения жизнеспособных инвестиционных проектов требуется анализ: будущего спроса на железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки с учетом конкуренции со стороны автомобильного транспорта и альтернативных маршрутов; потребности в инвестициях в инфраструктуру; необходимые инвестиции в подвижной состав и другие объекты, такие как мультимодальные терминалы; технические и эксплуатационные варианты и препятствия для соединения железнодорожного коридора с сетями Ирана, Армении и Турции; экономическая жизнеспособность вариантов инвестиций в железнодорожный транспорт; планирование реализации и необходимый организационный потенциал для развития бизнеса и маркетинга.