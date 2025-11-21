Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Инфраструктура
    • 21 ноября, 2025
    • 10:28
    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Азиатский банк развития (АБР) в рамках проекта электрификации, сигнализации и телекоммуникаций железных дорог Азербайджана планирует выделить на реконструкцию дороги Баку-Беюк-Кясик 300 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, изучение деталей проекта запланировано на 1-5 марта 2027 года, утверждение концепции проекта на 17 сентября 2027 года.

    "Баку-Беюк-Кясик является частью восточно-западного железнодорожного коридора страны и обслуживает международные грузовые перевозки (экспорт/импорт/транзит) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY). Большая часть экспорта грузов проходит либо по маршруту Баку-Боюк Кесик, либо по маршруту Баладжары-Ялама. Предлагаемый проект направлен на полное оснащение линии современной инфраструктурой электрификации (опоры, контактная сеть, подстанции, кабельные линии), системами сигнализации (сигналы вдоль пути, оборудование на станциях, кабели) и телекоммуникационными системами (системы связи железнодорожной сети, бортовые электронные устройства, волоконно-оптические и беспроводные системы связи) для завершения подачи переменного тока и сигнализации на этом железнодорожном коридоре", - отмечает АБР.

    Согласно ожидания банка, проект повысит энергоэффективность и улучшит безопасность эксплуатации железной дороги.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

    В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

    АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Азербайджан АБР Беюк-Кясик железная дорога
    ADB Bakı–Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinə 300 milyon dollar kredit ayıra bilər
    ADB to invest $300M in Baku-Boyuk Kesik railway modernization in Azerbaijan

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей