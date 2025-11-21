АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

Азиатский банк развития (АБР) в рамках проекта электрификации, сигнализации и телекоммуникаций железных дорог Азербайджана планирует выделить на реконструкцию дороги Баку-Беюк-Кясик 300 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, изучение деталей проекта запланировано на 1-5 марта 2027 года, утверждение концепции проекта на 17 сентября 2027 года.

"Баку-Беюк-Кясик является частью восточно-западного железнодорожного коридора страны и обслуживает международные грузовые перевозки (экспорт/импорт/транзит) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY). Большая часть экспорта грузов проходит либо по маршруту Баку-Боюк Кесик, либо по маршруту Баладжары-Ялама. Предлагаемый проект направлен на полное оснащение линии современной инфраструктурой электрификации (опоры, контактная сеть, подстанции, кабельные линии), системами сигнализации (сигналы вдоль пути, оборудование на станциях, кабели) и телекоммуникационными системами (системы связи железнодорожной сети, бортовые электронные устройства, волоконно-оптические и беспроводные системы связи) для завершения подачи переменного тока и сигнализации на этом железнодорожном коридоре", - отмечает АБР.

Согласно ожидания банка, проект повысит энергоэффективность и улучшит безопасность эксплуатации железной дороги.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.