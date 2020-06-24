АБР оценит эффективность автодороги Масаллы-Астара

Азиатский банк развития (АБР) планирует к концу 2021 года провести оценку социально-экономической выгоды проекта реконструкции части автомагистрали Масаллы-Астара.

Как сообщили Report в банке, результаты могут быть более четкими через год после открытия движения на автомагистрали М1 (Баку-Губа-граница с Россией), что запланировано на конец 2020 года.

«Оценка эффективности проекта Масаллы-Астара может быть проведена в 2022–2023 гг. К тому времени проектная дорога будет работать уже более 4 лет, что позволит провести справедливую и всестороннюю оценку”, - считают эксперты АБР, подготовившие отчет по реализации этого дорожного проекта в рамках первого транша.

Проект включал строительство 59-километрового участка Масаллы-Астара по новому маршруту, реконструкцию около 120 км местных дорог в регионе реализации проекта, установку 4 станций взвешивания транспортных средств вдоль проектной дороги, предоставление оборудования для обслуживания дорог, организации автостоянок вдоль трассы, а также поддержки и усиления потенциала системы управления дорожной сетью.

Напомним, что 28 сентября 2007 года Азиатский банк развития утвердил мультитраншевое финансирование (MFF) в рамках программы развития дорожной сети страны – участка Масаллы-Астара на общую сумму 500 млн долларов США. Первый транш в размере 200 млн долларов США был утвержден 4 октября 2007 года. Из этих средств 190 млн долларов США были предоставлены из обычных кредитных ресурсов (OCR), а 10 млн долларов США - концессионных ресурсов Азиатского фонда развития (ADF). OCR предоставлены на 24 года с 4 годами льготного периода по ставке LIBOR+0,6%. Средства ADF предоставлены на 32 года с 8 годами льготного периода по годовой ставке 1% в течение льготного периода и 1,5% в остальной период.

При оценке общая стоимость проекта оценивалась в 249 млн долларов США, из которых 200 млн долларов США (80,3% от общей стоимости проекта) должно было быть профинансировано за счет кредитов АБР и 49 млн долларов США правительством Азербайджана.

Согласно отчету АБР, стоимость проекта на момент завершения составила 216,3 млн долларов США, в том числе 182,9 млн долларов США приходятся на долю чистого кредитного финансирования АБР, а 33,4 млн долларов США, направленные на финансирование налогов и пошлин, и покрытие расходов по переселению и приобретению земель вдоль автодороги, - правительства страны.