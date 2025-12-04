АБР готов усилить поддержку Азербайджана в сфере "зеленого" и цифрового транспорта

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность предоставления технической помощи для реализации регионального проекта "Активизация инициатив по устойчивому транспорту в Азии и Тихоокеанском регионе", который охватывает 49 стран, включая Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, объем технической помощи будет зависеть от запросов стран-участников.

Проект направлен на поддержку развивающихся государств-членов в систематическом планировании будущих инвестиций в устойчивый транспорт. Он предусматривает проведение диагностических оценок, укрепление управления транспортной инфраструктурой, изучение передовых технических решений и методов финансирования, включая механизмы привлечения частного сектора. В рамках техпомощи также планируется усиление технического и институционального потенциала через обучающие программы, такие как Программа лидерства в транспорте АБР, а также содействие развитию транспорта, устойчивого к климатическим изменениям, цифровой трансформации отрасли, внедрению решений низкоуглеродной и цикличной экономики, повышению безопасности дорожного движения и инклюзивного роста.

Дополнительно проект будет стимулировать инновации и региональное сотрудничество, расширяя применение инструментария ADB Green Roads.

В АБР подчеркивают, что качественная транспортная инфраструктура является ключевым фактором экономического роста, региональной интеграции и инклюзивного развития. Однако страны региона сталкиваются с растущим дефицитом инфраструктуры, связанным с ускоренной урбанизацией, расширением экономической активности, старением транспортных объектов и увеличивающимися климатическими рисками. По оценкам банка, потребность в ежегодных инвестициях в транспорт в 2020-2035 годах составляет 2,9 трлн долларов США, из которых 2 трлн долларов направляется на новое строительство, 0,7 трлн долларов на обслуживание и 0,2 трлн долларов на защиту от климатических воздействий. Несмотря на то что в 2020-2024 годах АБР предоставил 14,6 млрд долларов США на суверенные кредиты в транспортный сектор, имеющихся средств недостаточно для удовлетворения растущего спроса и достижения Целей устойчивого развития.

АБР отмечает, что многие развивающиеся страны-члены работают в условиях бюджетных ограничений, усилившихся после пандемии.

"Государственных средств недостаточно, а участие частного сектора остается ограниченным из-за регуляторной неопределенности, воспринимаемых рисков и недостатка качественных проектов. Решение проблемы требует долгосрочных устойчивых инвестиций и улучшения условий для мобилизации финансирования из различных источников. К ключевым направлениям относятся укрепление финансового управления, повышение эффективности государственных закупок, совершенствование механизмов распределения рисков, а также расширение применения программных подходов, финансовых посреднических кредитов и гарантий для привлечения частного сектора.

Кроме того, развивающиеся страны сталкиваются с институциональными и техническими вызовами на всех этапах жизненного цикла транспортных проектов - от планирования до эксплуатации. Недостаточная координация и слабая интеграция транспортного и территориального планирования приводят к ошибочным приоритетам. Ограниченные возможности в сфере закупок и управления проектами задерживают реализацию, а недофинансированное управление активами после строительства вызывает ускоренный износ инфраструктуры", - подчеркивает АБР.

Существенным препятствием, по мнению аналитиков банка, остаются и отрицательные внешние эффекты транспорта: на регион Азии и Тихого океана приходится 65% мирового ущерба инфраструктуре от климатических и природных опасностей, 70% глобальных потерь из-за нарушений торговых цепочек, 60% смертей в ДТП и 74% преждевременных смертей, связанных с загрязнением PM2.5. К 2030 году транспортные выбросы в регионе могут увеличиться еще на 20%. Женщины при этом остаются наиболее уязвимой группой, поскольку больше зависят от общественного транспорта и имеют меньший доступ к информации и финансам.

Возрастающий спрос на инфраструктуру увеличивает нагрузку на строительные материалы: по данным АБР, дорожное строительство потребляет 30-40% мировых строительных ресурсов, а их спрос в Азии вырос на 64% за последнее десятилетие.

"Странам региона необходимо активнее внедрять низкоуглеродные и переработанные материалы, повторное использование отходов, инновационные методы строительства и решения по продлению срока службы активов. При этом многие государства сталкиваются с недостаточной цифровой инфраструктурой, фрагментированностью данных и слабой нормативной базой, что требует укрепления политических рамок, наращивания технического потенциала и расширения регионального сотрудничества", - считает банк.