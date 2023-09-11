Абонентам некоторых частей Баку и 7 городов рекомендуется экономно использовать питьевую воду

Абонентам, проживающим в городах Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, селах, расположенных вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку, рекомендуется эконом

Абонентам, проживающим в городах Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, селах, расположенных вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку, рекомендуется экономно использовать питьевую воду.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Питьевая вода в указанные районы подается с ограничениями. Это связано с тем, что в результате высокой мутности в реке Кура из-за интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, объем обрабатываемой воды в Комплексе очистных сооружений Куры значительно сократился.