​Абид Шарифов: Железнодорожный коридор БТК в третьем квартале 2016 года будет полностью сдан в эксплуатацию

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс в третьем квартале 2016 года будет полностью сдан в эксплуатацию. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

"Нет необходимости в переговорах по проекту, встречи же касаются дальнейшего проведения работ. Как известно, Турция намерена завершить проект в первой половине следующего года. Считаю, в третьем квартале 2016 года проект будет полностью сдан в эксплуатацию", - отметил А.Шарифов.

Заместитель главы правительства напомнил о том, что строительство нового железнодорожного тоннеля под проливом Босфор запланировано на будущий год, и добавил, этот проект поможет значительно сократить протяженность коридора БТК между восточными странами и Европой".