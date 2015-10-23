 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Абид Шарифов: Железнодорожный коридор БТК в третьем квартале 2016 года будет полностью сдан в эксплуатацию

    Встречи касаются дальнейшего проведения работ

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс в третьем квартале 2016 года будет полностью сдан в эксплуатацию. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

    "Нет необходимости в переговорах по проекту, встречи же касаются дальнейшего проведения работ. Как известно, Турция намерена завершить проект в первой половине следующего года. Считаю, в третьем квартале 2016 года проект будет полностью сдан в эксплуатацию", - отметил А.Шарифов.

    Заместитель главы правительства напомнил о том, что строительство нового железнодорожного тоннеля под проливом Босфор запланировано на будущий год, и добавил, этот проект поможет значительно сократить протяженность коридора БТК между восточными странами и Европой".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi