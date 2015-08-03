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    Абид Шарифов: В ремонте сгоревшего в Баку здания нет финансовых проблем

    До 15 сентября жильцы здания будут переселены в свои квартиры

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Жильцы сгоревшего 16-этажного здания по адресу город Баку, проспект Азадлыг, 200/36 будут переселены в свои квартиры до 15 сентября. 

    Об этом в заявлении Report сообщил заместитель премьер-министра Абид Шарифов. 

    Он отметил, что в настоящее время ремонтные работы продолжаются: "Еще осталось много работ. Трудность состоит в том, что здание является высотным. Все работы проводятся вручную. Однако по данному вопросу никаких проблем нет, включая и финансовые проблемы".

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