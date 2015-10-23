​Абид Шарифов: Создание нового совета облегчит работу людей, осуществляющих грузоперевозки через Азербайджан

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Координационный совет по транзитным грузоперевозкам облегчит работу людей, осуществляющих грузоперевозки через Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов, комментируя создание указом президента Координационного совета по транзитным грузоперевозкам.

Представитель правительства, отметив значение создания этой структуры, сообщил, что за последние два года объем грузоперевозок через Азербайджан сократился. По его словам, вопрос имеет объективные и субъективные стороны, и это нельзя связывать только с транспортниками.

"Если раньше при транзите грузов через Азербайджан по воздуху, суше или воде надо было "стучать в 5-6 дверей", то сейчас люди будут обращаться в одну структуру. Это очень важный вопрос для клиентов, перевозящих грузы через Азербайджан. Как видно из указа, будут действовать несколько структур. Создание Координационного совета было необходимо, чтобы между ними не возникало проблем, а также в целях регулирования важных вопросов", - сказал А.Шарифов.