Абид Шарифов: До сих пор Китай выделил Азербайджану гранты на 70 млн долларов

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "В 2017 году торговый оборот между Азербайджаном и Китаем достиг рекордной отметки".

Как сообщает Report, об этом вице-прмьер Абид Шарифов сказал на презентации представленного правительством Китая оборудования Бакинскому международному морскому торговому порту.

"Товарооборот между двумя странами достиг 1,2 млрд долларов США, торговые связи будут развиваться и впредь. Представленная сегодня торговому порту техника ускорит его работу. Это оборудование стоимостью 2 млн долларов. До сих пор Китай выделил Азербайджану грантов на 70 млн долларов", - отметил он.

Посол Китая в Азербайджане Вей Цзинхуа отметил, что оборудование повысит потенциал приёма грузов Азербайджана.

Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сказал, что за счет этого оборудования увеличится и эффективность грузоперевалочных операций порта.