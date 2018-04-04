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    Абид Шарифов: До сих пор Китай выделил Азербайджану гранты на 70 млн долларов

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "В 2017 году торговый оборот между Азербайджаном и Китаем достиг рекордной отметки".

    Как сообщает Report, об этом вице-прмьер Абид Шарифов сказал на презентации представленного правительством Китая оборудования Бакинскому международному морскому торговому порту.

    "Товарооборот между двумя странами достиг 1,2 млрд долларов США, торговые связи будут развиваться и впредь. Представленная сегодня торговому порту техника ускорит его работу. Это оборудование стоимостью 2 млн долларов. До сих пор Китай выделил Азербайджану грантов на 70 млн долларов", - отметил он.

    Посол Китая в Азербайджане Вей Цзинхуа отметил, что оборудование повысит потенциал приёма грузов Азербайджана.

    Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"  Талех Зиядов сказал, что за счет этого оборудования увеличится и эффективность грузоперевалочных операций порта.

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