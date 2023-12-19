Абдулкадир Уралоглу: Через Зангезурский коридор у нас будет прочная инфраструктурная связь с Азербайджаном

"С реализацией Зангезурского коридора будет создана прочная инфраструктурная связь между братским Азербайджаном и нашей страной".
Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Он подчеркнул стратегическую важность Зангезурского коридора:
"Посредством этого коридора будет обеспечена прямая связь как с Азербайджаном, так и с другими тюркскими республиками".
Напомним, что Турция расширит свою железнодорожную сеть с 13 919 до 17 011 км.
Согласно информации, данные проекты близятся к завершению, уже определена дорожная карта для новых линий протяженностью 2 452 км.
Так, среди общих проектов стратегическое значение имеет железнодорожная линия Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу (Зангезур). Длина ее составит 224 км. На всей протяженности маршрута будут действовать пять станций. В течение года посредством железнодорожной линии будет перевезено 5,5 млн пассажиров и 2 млн тонн грузов.