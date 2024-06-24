На Сальянском шоссе начались ремонтные работы

На Сальянском шоссе начались ремонтные работы

В Баку на Сальянском шоссе (от Бибиэйбатского шоссе до Локбатанского круга) начаты ремонтные работы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время на участке ведется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и реконструкция пешеходных тротуаров.

Передвижение на данной территории ограничено частично, лишь по отдельным полосам движения для обеспечения безопасности работников и проезжающих по территории автотранспортных средств.