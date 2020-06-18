АZAL возобновляет регулярные рейсы в Нахчыван

Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Национальный авиаперевозчик AZAL с 18 июня возобновляет выполнение регулярных внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, указанные рейсы обслуживаются с Терминала 2.

К полету допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и получившие негативный результат. Тест необходимо пройти не позднее чем за 48 часов до вылета.



С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидимиологической ситуацией в стране, провожающим гражданам запрещается собираться на территории аэровокзала.



Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам. В стоимость билета входит багаж весом 23 кг, ручная кладь запрещена, в том числе, покупки сделанные в магазинах Duty free. Исключением являются мужской портфель или дамская сумка.



С видеороликом о Баку-Нахчыван можно ознакомиться по ссылке.



Согласно текущим условиям, продажа на рейсы Баку-Нахчыван-Баку осуществляется на основе списка пассажиров, предоставляемый постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку. После получения утвержденного списка, колцентр авиакомпании связывается с пассажирами и предоставляет ссылку для оплаты стоимости авиабилета.



Учитывая ограниченное число мест на рейсах, «Азербайджанские Авиалинии» настоятельно рекомендуют обращаться за авиабилетами, в первую очередь, пассажирам, которые нуждаются в неотложном полете.



Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны AZAL была подготовлена видеоинструкция.

