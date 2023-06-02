​​​​​​​85 лет в небе: Гражданская авиация Азербайджана отмечает юбилей

Сегодня азербайджанские авиаторы отмечают свой профессиональный праздник и 85-летнюю годовщину гражданской авиации.

Сегодня азербайджанские авиаторы отмечают свой профессиональный праздник и 85-летнюю годовщину гражданской авиации.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), в рамках празднования 85-летия руководство и коллектив AZAL посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Они также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и возложили цветы к ее могиле.

"За 85 лет гражданская авиация Азербайджана создала незабываемую историю, в которой прослеживается решимость общенационального лидера Гейдара Алиева. Стремительный прогресс в данной отрасли был достигнут благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева. В результате его постоянной поддержки, гражданская авиация страны соответствует всем мировым стандартам и требованиям", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

По его словам, она содействует росту экономики страны, являясь одним из важных составляющих транспортной системы Азербайджана.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года "Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации", 2 июня в Азербайджане отмечается как День работников гражданской авиации.