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26 июня на одной из основных дорог Баку будет ограничено движение транспорта

26 июня на одной из основных дорог Баку будет ограничено движение транспорта 26 июня на одной из основных дорог Баку будет ограничено движение транспорта
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 13:46
26 июня на одной из основных дорог Баку будет ограничено движение транспорта

В связи с работами по строительству и вводу в эксплуатацию новой автомобильной дороги до станции метро "Короглу", с 26 июня с 00:00 движение транспортных средств на улице Алескера Гаибова будет поэтапно ограничено.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение движения будет действовать до завершения работ.

Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 26-da Bakının əsas yollarından birində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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