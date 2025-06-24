26 июня на одной из основных дорог Баку будет ограничено движение транспорта

26 июня на одной из основных дорог Баку будет ограничено движение транспорта

В связи с работами по строительству и вводу в эксплуатацию новой автомобильной дороги до станции метро "Короглу", с 26 июня с 00:00 движение транспортных средств на улице Алескера Гаибова будет поэтапно ограничено.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение движения будет действовать до завершения работ.

Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.