​23 мая откроется авиарейс Баку-Барселона

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанские авиалинии" организует прямые рейсы в направлении Баку-Барселона (Испания). Полеты по данному маршруту начнутся 23 мая.

Как сообщили Report в АЗАЛ, полеты будут осуществляться еженедельно по средам. Вылет из Баку в 07:00, прибытие в Барселону - в 12:45 по местному времени. В тот же день вылет из Барселоны в 14:00, прибытие в Баку - в 19:10.

Отметим, что стоимость билетов начинается от 520 манатов. Авиарейсы будут выполняться на самолетах Airbus-320.