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20 января в работе Бакинского метро произойдут изменения

20 января в работе Бакинского метро произойдут изменения В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби в рабочем режиме Бакинского метрополитена произойдут изменения, в течение дня будет реализован план специальных мероприятий.
Инфраструктура
18 января 2022 г. 13:45
20 января в работе Бакинского метро произойдут изменения
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В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби в рабочем режиме Бакинского метрополитена произойдут изменения, в течение дня будет реализован план специальных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в начале января вестибюли и платформа станции "20 Января" были осмотрены, даны поручения для принятия необходимых мер.

По традиции на колоннах станции "20 Января" и стенах вестибюля около табличек с именами шехидов будут развешаны венки из гвоздик. На платформе станции будет выстроен караул, состоящий из работников метрополитена.

20 января в 12:00 в соответствии с запланированным графиком на станциях будет остановлено передвижение всех поездов. Поезда в течение одной минуты будут подавать беспрерывный сигнал.

Руководство, коллектив ЗАО "Бакинский метрополитен", представители общественности, прибывшие на станцию пассажиры на станции "20 января" почтут минутой молчания память шехидов.

В годовщину событий Кровавого января станции Бакинского метрополитена "20 Января", "Ичеришехер" и "Елмляр Академиясы" будут работать в усиленном режиме. При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.

Два работника метрополитена – Ильгар Гараев и Афлатун Казымов также стали жертвами трагедии 20 Января.

Сотрудники метрополитена всегда чтят светлую память шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 20-də Bakı metrosunun iş rejimində dəyişikliklər ediləcək

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