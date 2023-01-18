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20 января некоторые станции Бакинского метрополитена перейдут на усиленный режим работы

20 января некоторые станции Бакинского метрополитена перейдут на усиленный режим работы В связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января в режиме работы Бакинского метрополитена произойдут изменения.
Инфраструктура
18 января 2023 г. 11:29
20 января некоторые станции Бакинского метрополитена перейдут на усиленный режим работы

В связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января в режиме работы Бакинского метрополитена произойдут изменения.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Станции Бакинского метрополитена "20 Января", "Ичеришехер" и "Ельмляр Академиясы" будут работать в усиленном режиме. При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.

На станции метро "20 Января" рядом с табличками с именами шехидов будут разложены венки из гвоздик. На платформе станции будет выстроен караул, состоящий из работников метрополитена.

Руководство, коллектив ЗАО "Бакинский метрополитен", представители общественности и пассажиры на станции метро "20 Января" почтут минутой молчания память шехидов. 20 января в 12:00 на станциях метрополитена поезда прекратят движение и в течение одной минуты будут подавать сигнал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunun bəzi stansiyaları 20 yanvarda iş rejimini dəyişəcək

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