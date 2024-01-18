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20 января Бакинский метрополитен изменит режим работы

20 января Бакинский метрополитен изменит режим работы В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби - в режиме работы Бакинского метрополитена произойдут изменения, в этот день запланирован ряд мероприятий.
Инфраструктура
18 января 2024 г. 10:46
20 января Бакинский метрополитен изменит режим работы

В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби - в режиме работы Бакинского метрополитена произойдут изменения, в этот день запланирован ряд мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

По традиции, на колоннах станции "20 Января" и стенах вестибюля рядом с табличками с именами шехидов будут установлены венки из гвоздик.

В течение дня сотрудники метрополитена посетят Аллею шехидов и почтят память шехидов, в том числе ставших жертвами трагедии 20 января двух работников метрополитена - Ильгара Гараева и Афлатуна Кязымова.

В первой половине дня на платформе станции будет выстроен караул, состоящий из работников метрополитена. На всех станциях будут звучать патриотические песни. Названия станций будут объявлять сами машинисты.

В годовщину событий Кровавого января станции "20 Января", "Ичеришехер" и "Елмляр Академиясы" будут работать в усиленном режиме. При необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда.

20 января в 12:00 будет объявлена минута молчания в память о шехидах, и, в соответствии с запланированным графиком, на станциях будет остановлено передвижение всех поездов. Поезда в течение одной минуты будут подавать непрерывный гудок.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu yanvarın 20-də iş rejimini dəyişəcək

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