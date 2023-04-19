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15 тыс. автоматных патронов найдено при строительстве дороги в Джебраиле

15 тыс. автоматных патронов найдено при строительстве дороги в Джебраиле Во время строительства дороги на территории Джебраильского района были обнаружены боеприпасы, брошенные армянскими военными в период отечественной войны.
Инфраструктура
19 апреля 2023 г. 17:27
15 тыс. автоматных патронов найдено при строительстве дороги в Джебраиле

Во время строительства дороги на территории Джебраильского района были обнаружены боеприпасы, брошенные армянскими военными в период отечественной войны.

По информации полученной Report, вооружение было обнаружено в районе села Хауслу Джебраильского района.

Сотрудники компании, проводящей геодезические работы для прокладки дорог, обнаружили ящики с боеприпасами для автомата Калашникова (АК-47). Было найдено 7 полных ящиков, каждый из которых содержал 2 150 пуль.

Сотрудники компании немедленно связались с Агентством Азербайджана по разминированию и передали им боеприпасы в общем количестве 15 тыс. штук.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda yol tikintisi zamanı 15 000 ədəd avtomat gülləsi tapılıb

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