15 тыс. автоматных патронов найдено при строительстве дороги в Джебраиле

Во время строительства дороги на территории Джебраильского района были обнаружены боеприпасы, брошенные армянскими военными в период отечественной войны.

Во время строительства дороги на территории Джебраильского района были обнаружены боеприпасы, брошенные армянскими военными в период отечественной войны.

По информации полученной Report, вооружение было обнаружено в районе села Хауслу Джебраильского района.

Сотрудники компании, проводящей геодезические работы для прокладки дорог, обнаружили ящики с боеприпасами для автомата Калашникова (АК-47). Было найдено 7 полных ящиков, каждый из которых содержал 2 150 пуль.

Сотрудники компании немедленно связались с Агентством Азербайджана по разминированию и передали им боеприпасы в общем количестве 15 тыс. штук.