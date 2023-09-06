129-километровый участок автодороги Баку-Губа-госграница с РФ станет платным

Участок новой автомагистрали М-1 - автомобильнойдороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, протяженностью 129 километров, начинающийся в поселке Г.З.Тагиев, будет платной дорогой

Участок новой автомагистрали М-1 - автомобильной дороги Баку-Губа- государственная граница с Российской Федерацией, протяженностью 129 километров, начиная от поселка Г.З.Тагиева, будет платным.

Как сообщает Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об этом.

Тарифный (ценовой) совет должен утвердить размер оплаты за проезд транспортного средства по платной автомобильной дороге с учетом тарифа проезда, пройденного транспортным средством расстояния, веса и количества поездок в месяц.

Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено обеспечить реализацию мероприятий, связанных с организацией движения транспортных средств по платной автомобильной дороге.