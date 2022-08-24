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10-тысячный пассажир рейсового автобуса в Шушу получил сертификат

10-тысячный пассажир рейсового автобуса в Шушу получил сертификат 10-тысячным пассажиром автобусного рейса в культурную столицу Азербайджана, Шушу, организованного Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, стала уроженка города-крепости Гюльнар Оруджова.
Инфраструктура
24 августа 2022 г. 10:58
10-тысячный пассажир рейсового автобуса в Шушу получил сертификат

10-тысячным пассажиром автобусного рейса в культурную столицу Азербайджана - Шушу, организованного Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, стала уроженка этого города Гюльнар Оруджева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Покинувшая Шушу с семьей в пятилетнем возрасте Оруджева спустя почти 30 лет вместе со своим отцом Кямалом Гасановым возвращается в родной город на автобусе из Бакинского международного автовокзального комплекса.

Глава Госслужбы автотранспорта Анар Рзаев вручил Оруджевой "Сертификат 10-тысячного пассажира" и подарок. Рзаев рассказал о популярности рейсов на освобожденные территории среди граждан: "Первый автобус мы отправили 24 января 2022 года, за это время было осуществлено 312 рейсов. А сегодня мы отправляем в Шушу 10-тысячного пассажира".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşaya 10 000-ci sərnişin səfər edib

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