Япония приступила к разработке собственных беспилотников

Баку, 28 августа. REPORT.AZ/ Правительство Японии заявило, что страна приступила к разработкам собственных беспилотных летательных аппаратов. Данные работы проводятся не только в военных целях.

Планируется оснастить дроны подобными датчиками для проверки объектов инфраструктуры, таких как старые туннели и мосты, а также для слежения за ростом сельскохозяйственных культур. Кроме того, ведутся разработки дронов на солнечных батареях, которые смогут оставаться в полете в течение длительного времени.

Аналитики утверждают, что экономический эффект от дронов только в США к 2025 году превысит 76 млрд. долларов. Кроме того, дроны сейчас широко используются в коммерческих целях. Например, американский онлайн-ритейлер Amazon.com объявил в декабре прошлого года о своих намерениях доставлять грузы с использованием беспилотников. Facebook же в свою очередь объявил о планах по использованию беспилотных летательных аппаратов для трансляции интернет-сигналов в различных частях мира как способ расширения подключения к сети.