Швейцарская компания обеспечит новый терминал бакинского аэропорта ИТ-услугами

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Специализирующаяся в области обеспечения аэропортов ИТ-технологиями швейцарская компания SITA модернизирует новый Терминал 1 Международного аэропорта Баку системами ИТ-сервиса.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт компании, это позволит увеличить вдвое пассажиропоток аэропорта.

В аэропорту будут установлены специальные киоски и другие сервисы, которые упростят процесс регистрации билетов и багажа пассажиров, а также обеспечат их другими услугами.

Говоря по этому поводу, президент «Азербайджанских авиалиний» Джахангир Аскеров заявил, что Азербайджан в последние годы много инвестировал в развитие авиационной индустрии страны.

В свою очередь, президент SITA Europe Дейв Баккер отметил, что их компания уже несколько лет работает с «Азербайджанскими Авиалиниями». По его словам, этот проект уникален для Азербайджана, поскольку компания не только предоставляет консультативные услуги, но и обеспечивает аэропорт развитой ИТ-инфраструктурой.