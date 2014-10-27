 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялось открытие авиарейса Баку-Бишкек

    Бишкек стал 38-м городом в маршрутной сетке AZAL

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Осуществлен первый авиарейс "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) по маршруту Баку-Бишкек.

    Как сообщает Report, делегацию из Азербайджана в международном аэропорту "Манас" встретили первый заместитель премьер-министра Кыргызстана Тайирбек Сарпашев, посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев, члены азербайджанской диаспоры.

    Выступившие на церемонии 1-й заместитель премьер-министра Кыргызстана Т.Сарпашев, посол Азербайджана в Кыргызстане Г.Оруджев, депутат Фаттах Гейдаров отметили важность открытия рейса. В частности, Г.Оруджев особо подчеркнул, что рейс был открыт по личному поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Пресс-секретарь AZAL Магеррам Алиев  сообщил журналистам, что Бишкек стал 38-м городом, в который будут летать самолеты AZAL. Он добавил, что рейсы будут выполняться на самолетах А-320 по воскресеньям и вторникам, цена билета начинается от 386 манатов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi