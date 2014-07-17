Продолжается строительство Абшеронского Олимпийского Спортивного Комплекса

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Строительство Абшеронского Олимпийского спортивного комплекса на территории города Хырдалан продолжается ускоренными темпами. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства Молодёжи и Спорта, здание, фундамент которого был заложен 2 года назад, состоит из 5 частей.

Здесь будут созданы все условия для любителей спорта. В комплексе имеются универсальный спортивный зал на 1000 зрителей, зал тяжёлой атлетики, раздевалки для спортсменов, санузлы, комнаты для тренеров, спортивное оборудование, тренажерный зал (фитнес клуб), сауна, массажные кабинеты, шахматный клуб, медпункт, гостиница, кафе, ресторан и т.д.

В Олимпийском комплексе предполагается также наличие футбольного стадиона на 2 тысячи зрителей, площадки для мини футбола, баскетбола, волейбола, теннисный корт, скэйт парка, надземной остановки, а также технической инфраструктуры.

Отметим, строящийся по заказу министерства Молодежи и Спорта по Распоряжению Президента Азербайджана, Абшеронский Олимпийский комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2015 году.