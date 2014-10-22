Президент Ильхам Алиев выделил исполнительной власти Гянджи 5 млн манатов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития города Гянджа".

Как сообщает Report, распоряжение дано в целях обеспечения продолжения благоустройства и созидательной работы в городе Гянджа, а также осуществления мер, определенных по городу в "Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

В соответствии с распоряжением в целях дальнейшего ускорения социально-экономического развития города Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа было выделено 5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить в установленном порядке финансирование суммы, предусмотренной в распоряжении.