Президент Азербайджана подписал распоряжение о реконструкции кольцевой дороги в Нахчыване

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реконструкции кольцевой автомобильной дороги Шекерабад - поселок Бабек - Неграм - Аразкенд в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики". Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением в целях реконструкции кольцевой автомобильной дороги Шекерабад - поселок Бабек - Неграм - Аразкенд в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики, соединяющей 7 населенных пунктов с населением 31 тыс. человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2014 год Резервного фонда Президента поручено выделить кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование суммы, предусмотренной в распоряжении.