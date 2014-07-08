 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подтвержден рейтинг "Железных дорог Азербайджана"

    Рейтинг находится на уровне рейтинга страны

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЗАО «Железные дороги Азербайджана» на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинг по-прежнему находится на одном уровне с суверенным рейтингом Азербайджана, единственного акционера компании, что отражает сохранение достаточно сильных связей с государством.

    В комментариях Агентства отмечается, что увязка рейтинга учитывает то, что Fitch оценивает связи ЖДА с государством как достаточно сильные в соответствии с методологией агентства «Взаимосвязь между рейтингами материнской и дочерней компаний» (Parent and Subsidiary Rating Linkage Criteria). Такая оценка Fitch принимает во внимание высокую стратегическую значимость компании для экономики Азербайджана, в том числе ее позицию в транспортировке нефтепродуктов и нефти на экспорт, а также транзите грузов, которые вносят значительный вклад в экономику страны. Кроме того, Fitch расценивает операционные связи материнской и дочерней структур как сильные ввиду участия правительства в тарифообразовании, планировании капитальных вложений и фондировании, в финансовой и бизнес-стратегии, а также в разработке проводимой политики.

    Fitch ожидает, что ЖДА останется в 100%-ной собственности государства в обозримом будущем, однако отмечает, что долг компании не имеет госгарантий. На конец 2013 года долг был относительно умеренным на уровне 238 млн. манатов, включая три транша от BNP Paribas в размере 46 млн. манатов, которые были полностью погашены в марте 2014 года. В настоящее время компания не планирует привлечение нового внешнего долга. В случае значительного увеличения внешнего долга у компании, которое не будет сопровождаться усилением государственной поддержки посредством госгарантий по значительной доле долга компании и/или существенными взносами капитала, среди прочих факторов, может последовать понижение рейтинга ЖДА относительно суверенного рейтинга.


    Текущая инвестиционная программа ЖДА объемом 1,4 млрд. манатов на 2014-2017 гг. была инициирована Министерством транспорта в 2010 году. Правительство Азербайджана продолжает финансировать значительную часть инвестиционной программы посредством кредитов в форме заимствований государством без регресса на ЖДА (390 млн. манатов) и взносов в капитал компании, а остальная часть, как ожидается, будет финансироваться за счет денежных потоков ЖДА. В случае изменения предполагаемых условий финансирования Fitch может пересмотреть свою оценку степени господдержки для ЖДА.

    Fitch ожидает, что ЖДА продолжит иметь значительный отрицательный свободный денежный поток в 2014-2017 гг. ввиду масштабной программы капиталовложений в размере 1,4 млрд. манатов в указанный период. ЖДА отвечает приблизительно за половину всех капиталовложений плюс дополнительные капиталовложения в поддержание деятельности, которые Fitch предполагает на уровне около 40 млн. манатов в год с финансированием за счет операционных денежных потоков. Fitch отмечает, что капиталовложения ЖДА в расширение деятельности являются недискреционными только в той мере, в которой доступны целевые государственные средства – ожидается, что государство будет финансировать большую долю капиталовложений ЖДА в 2014-2017 гг.

    Отметим, что на конец 2013 года ЖДА имела валовый долг в размере 238 млн. манатов, при этом сроки погашения по долгу на сумму 64,7 млн. манатов наступали в 2014 году. Долг включал облигации, представляющие собой участие в кредите, на сумму 98 млн. манатов (или 41%), необеспеченный банковский кредит на сумму 94 млн. манатов (или 39%) и кредиты, обеспеченные экспортной выручкой, в размере 45 млн. манатов, или 19%. Последние были полностью погашены в марте 2014 года. На конец 2013 года денежные средства компании составляли около 19 млн. манатов. Ликвидность ЖДА без учета капвложений, финансируемых государством, является адекватной ввиду хорошего операционного денежного потока и амортизируемой структуры приблизительно половины долга компании на конец 1 квартала 2014 г.

    Согласно данным Агентства, в 2013 году выручка ЖДА согласно отчетности составила 534 млн. манатов, повысившись на 5,7% относительно предыдущего года. EBITDA компании достигла 235 млн. манатов, что обусловило маржу EBITDA около 44% в сравнении с 41% в 2012 году. Выручка от грузовых перевозок продолжила доминировать и составляла около 67% всей выручки на уровне 360 млн. манатов, при равной доле экспортных/импортных и транзитных операций. Fitch отмечает, что транспортировка нефтепродуктов и нефти продолжала преобладать в выручке ЖДА от грузовых перевозок, и на ее долю приходилось 67% выручки от грузовых перевозок, или 45% всей выручки в 2013 году. Выручка от грузовых перевозок выросла на 7,3% в 2013 году. Это было частично обусловлено увеличением транспортировки нефти и нефтепродуктов на 2,5% и ростом объемов транспортировки сухих грузов приблизительно на 5%. Также это отчасти объяснялось средним повышением тарифов примерно на 3,8%. Ожидается увеличение объемов железнодорожных перевозок после ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2015 году, которая позволит осуществлять поставки из Баку в Стамбул и далее в Европу.

    В сообщении Fitch говорится, что рейтинг ЖДА, скорее всего, останется на текущем уровне, если суверенный рейтинг Азербайджана будет повышен до «BBB» и не произойдет усиления связей компании с государством (то есть не будут предоставлены гарантии правительства по долгу компании). В случае же какого-либо негативного действия по суверенному рейтингу это повлечет за собой такие же изменения по рейтингу ЖДА.Кроме того, рейтинг компании может быть понижен в случае ослабления ее связей с государством, например в результате уменьшения поддержки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi