Подтвержден рейтинг "Железных дорог Азербайджана"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЗАО «Железные дороги Азербайджана» на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинг по-прежнему находится на одном уровне с суверенным рейтингом Азербайджана, единственного акционера компании, что отражает сохранение достаточно сильных связей с государством.

В комментариях Агентства отмечается, что увязка рейтинга учитывает то, что Fitch оценивает связи ЖДА с государством как достаточно сильные в соответствии с методологией агентства «Взаимосвязь между рейтингами материнской и дочерней компаний» (Parent and Subsidiary Rating Linkage Criteria). Такая оценка Fitch принимает во внимание высокую стратегическую значимость компании для экономики Азербайджана, в том числе ее позицию в транспортировке нефтепродуктов и нефти на экспорт, а также транзите грузов, которые вносят значительный вклад в экономику страны. Кроме того, Fitch расценивает операционные связи материнской и дочерней структур как сильные ввиду участия правительства в тарифообразовании, планировании капитальных вложений и фондировании, в финансовой и бизнес-стратегии, а также в разработке проводимой политики.

Fitch ожидает, что ЖДА останется в 100%-ной собственности государства в обозримом будущем, однако отмечает, что долг компании не имеет госгарантий. На конец 2013 года долг был относительно умеренным на уровне 238 млн. манатов, включая три транша от BNP Paribas в размере 46 млн. манатов, которые были полностью погашены в марте 2014 года. В настоящее время компания не планирует привлечение нового внешнего долга. В случае значительного увеличения внешнего долга у компании, которое не будет сопровождаться усилением государственной поддержки посредством госгарантий по значительной доле долга компании и/или существенными взносами капитала, среди прочих факторов, может последовать понижение рейтинга ЖДА относительно суверенного рейтинга.



Текущая инвестиционная программа ЖДА объемом 1,4 млрд. манатов на 2014-2017 гг. была инициирована Министерством транспорта в 2010 году. Правительство Азербайджана продолжает финансировать значительную часть инвестиционной программы посредством кредитов в форме заимствований государством без регресса на ЖДА (390 млн. манатов) и взносов в капитал компании, а остальная часть, как ожидается, будет финансироваться за счет денежных потоков ЖДА. В случае изменения предполагаемых условий финансирования Fitch может пересмотреть свою оценку степени господдержки для ЖДА.

Fitch ожидает, что ЖДА продолжит иметь значительный отрицательный свободный денежный поток в 2014-2017 гг. ввиду масштабной программы капиталовложений в размере 1,4 млрд. манатов в указанный период. ЖДА отвечает приблизительно за половину всех капиталовложений плюс дополнительные капиталовложения в поддержание деятельности, которые Fitch предполагает на уровне около 40 млн. манатов в год с финансированием за счет операционных денежных потоков. Fitch отмечает, что капиталовложения ЖДА в расширение деятельности являются недискреционными только в той мере, в которой доступны целевые государственные средства – ожидается, что государство будет финансировать большую долю капиталовложений ЖДА в 2014-2017 гг.

Отметим, что на конец 2013 года ЖДА имела валовый долг в размере 238 млн. манатов, при этом сроки погашения по долгу на сумму 64,7 млн. манатов наступали в 2014 году. Долг включал облигации, представляющие собой участие в кредите, на сумму 98 млн. манатов (или 41%), необеспеченный банковский кредит на сумму 94 млн. манатов (или 39%) и кредиты, обеспеченные экспортной выручкой, в размере 45 млн. манатов, или 19%. Последние были полностью погашены в марте 2014 года. На конец 2013 года денежные средства компании составляли около 19 млн. манатов. Ликвидность ЖДА без учета капвложений, финансируемых государством, является адекватной ввиду хорошего операционного денежного потока и амортизируемой структуры приблизительно половины долга компании на конец 1 квартала 2014 г.

Согласно данным Агентства, в 2013 году выручка ЖДА согласно отчетности составила 534 млн. манатов, повысившись на 5,7% относительно предыдущего года. EBITDA компании достигла 235 млн. манатов, что обусловило маржу EBITDA около 44% в сравнении с 41% в 2012 году. Выручка от грузовых перевозок продолжила доминировать и составляла около 67% всей выручки на уровне 360 млн. манатов, при равной доле экспортных/импортных и транзитных операций. Fitch отмечает, что транспортировка нефтепродуктов и нефти продолжала преобладать в выручке ЖДА от грузовых перевозок, и на ее долю приходилось 67% выручки от грузовых перевозок, или 45% всей выручки в 2013 году. Выручка от грузовых перевозок выросла на 7,3% в 2013 году. Это было частично обусловлено увеличением транспортировки нефти и нефтепродуктов на 2,5% и ростом объемов транспортировки сухих грузов приблизительно на 5%. Также это отчасти объяснялось средним повышением тарифов примерно на 3,8%. Ожидается увеличение объемов железнодорожных перевозок после ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2015 году, которая позволит осуществлять поставки из Баку в Стамбул и далее в Европу.

В сообщении Fitch говорится, что рейтинг ЖДА, скорее всего, останется на текущем уровне, если суверенный рейтинг Азербайджана будет повышен до «BBB» и не произойдет усиления связей компании с государством (то есть не будут предоставлены гарантии правительства по долгу компании). В случае же какого-либо негативного действия по суверенному рейтингу это повлечет за собой такие же изменения по рейтингу ЖДА.Кроме того, рейтинг компании может быть понижен в случае ослабления ее связей с государством, например в результате уменьшения поддержки.