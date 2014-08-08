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    Крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ изменит маршрут полетов в Азербайджан

    Это приведет к удлинению маршрутов, увеличению времени в пути и, соответственно, затрат топлива

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Крупнейший украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) изменит свои маршруты, проходящие над Россией, — в Баку, Ереван и Тбилиси. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на УНИАН,  заявили в авиакомпании.

    Украинская компания отмечает, что корректировка маршрутов — вынужденное решение, направленное на то, чтобы исключить использование воздушного пространства России.

    "Это приведет к удлинению маршрутов, увеличению времени в пути и, соответственно, затрат топлива и других операционных расходов", —сообщили в  МАУ.

    Напомним, как заявил  7 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,  Россия запретила украинским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство в  Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию.

    Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Базовый аэропорт — киевский "Борисполь", крупнейший на Украине. Авиакомпания выполняет рейсы в Европу, Азию, Африку и СНГ.

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