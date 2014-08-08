Крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ изменит маршрут полетов в Азербайджан

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Крупнейший украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) изменит свои маршруты, проходящие над Россией, — в Баку, Ереван и Тбилиси. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, заявили в авиакомпании.

Украинская компания отмечает, что корректировка маршрутов — вынужденное решение, направленное на то, чтобы исключить использование воздушного пространства России.

"Это приведет к удлинению маршрутов, увеличению времени в пути и, соответственно, затрат топлива и других операционных расходов", —сообщили в МАУ.

Напомним, как заявил 7 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Россия запретила украинским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство в Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Базовый аэропорт — киевский "Борисполь", крупнейший на Украине. Авиакомпания выполняет рейсы в Европу, Азию, Африку и СНГ.